Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар колеблется около уровня до 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 28,05 грн/доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,94 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0200 - 28,0500 грн/доллар, евро 31,9091 - 31,9433 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0200 28,0500

EUR/UAH 31,9091 31,9433

RUB/UAH 0,4211 0,4218

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0800 грн/доллар, евро 31,9713 - 32,0027 грн/евро, российский рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,00 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 2800,8502 гривен за 100 долларов (-15,8307 гривен).