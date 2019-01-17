НБУ підвищив довідковий курс долара

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Курс долара виріс на 3 копійки

Довідкове значення курсу долара на 17 січня склало 28,03 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0365 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 16 січня (28,0042 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 28,05 грн/долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 31,94 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 28,12 гривень за долар, в покупці виріс на 2 копійки до 27,89 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 32,14 гривень за євро.