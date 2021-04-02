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НБУ повысил официальный курс евро на 5 апреля

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 17:30
НБУ повысил официальный курс евро на 5 апреля Фото: единая европейская валюта дорожает (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил курс евро на уровне 32,83 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 апреля установлен на таком уровне: 32,8365 гривен за евро (+0,1362 грн). При этом курс евро на 2 апреля составляет 32,7003 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 5 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,95 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,93 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

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