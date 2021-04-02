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НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 17:30
НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 квітня Фото: єдина європейська валюта дорожчає (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,83 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 квітня встановлено на такому рівні: 32,8365 гривень за євро (+0,1362 грн). При цьому курс євро на 2 квітня становить 32,7003 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 32,95 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,93 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 27,9555 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,8324 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

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