НБУ повысил официальный курс евро на 4 мая

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,29 гривен за евро, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 мая установлен на таком уровне: 29,2939 гривен за евро (+0,0515 грн). При этом курс евро на 30 апреля составляет 29,2424 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 30 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 2 копейки до 29,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,93 (26,95 - 29 апреля), продажи - 27,19 (27,20 - 29 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,04 - 29 апреля), продажи - 29,45 (29,47 - 29 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 29 апреля), продажи 3,68 (3,68 - 29 апреля) грн за 10 рублей.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,28 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,25 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 мая установлен на таком уровне: 26,9592 гривен за 1 доллар (-0,0122 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет 26,9714 гривен за 1 доллар.