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НБУ повысил официальный курс евро на 25 копеек

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Украина, Вторник 25 января 2022 17:52
НБУ повысил официальный курс евро на 25 копеек Фото: курс евро вырос на 25 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,30 гривен за евро. Это на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,3021 гривен за евро (-0,2427 грн). При этом курс евро на 25 января составляет 32,0594 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 25 копеек

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос после снижения в течение четырех дней подряд.

НБУ повысил официальный курс евро на 25 копеек

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,39 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,37 гривен за евро

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