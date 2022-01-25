НБУ підвищив офіційний курс євро на 25 копійок
Фото: курс євро виріс на 25 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,30 гривень за євро. Це на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 26 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3021 гривень за євро (-0,2427 грн). При цьому курс євро на 25 січня становить 32,0594 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,39 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,37 гривень за євро