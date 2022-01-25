Курс доллара на межбанке вырос еще на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 25 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 28,73 гривен за доллар, курс в покупке до 28,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,39 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,7100 - 28,7300 грн/доллар, евро 32,3733 - 32,3959 грн/евро, российский рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль. В течение дня курс поднимался до уровня 28,75 гривен. Напомним, 24 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5800 - 28,6000 грн/доллар, евро 32,2925 - 32,3122 грн/евро, российский рубль 0,3608 - 0,3612 грн/рубль.