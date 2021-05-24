НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 25 мая установлен на таком уровне: 33,4911 гривен за евро (+0,0112 грн). При этом курс евро на 24 мая составляет 33,4799 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,52 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.