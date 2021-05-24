Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 24 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,55 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 21 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4200 - 27,4400 грн/доллар, евро 33,4085 - 33,4328 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4350 - 27,4550 грн/доллар, евро 33,5283 - 33,5527 грн/евро, российский рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.