НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 25 мая установлен на таком уровне: 33,4911 гривен за евро (+0,0112 грн). При этом курс евро на 24 мая составляет 33,4799 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 33,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.