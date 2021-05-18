НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,53 гривен за евро. Это на 9 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 19 мая установлен на таком уровне: 33,5319 гривен за евро (+0,087 грн). При этом курс евро на 18 мая составляет 33,4449 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,46 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года - 27,386 гривен за доллар.