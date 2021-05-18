ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ повысил официальный курс евро

Новина українською →
Украина, Вторник 18 мая 2021 17:53
НБУ повысил официальный курс евро Фото: курс евро вырос на 9 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,53 гривен за евро. Это на 9 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 мая установлен на таком уровне: 33,5319 гривен за евро (+0,087 грн). При этом курс евро на 18 мая составляет 33,4449 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро вырос после падения накануне.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,46 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года - 27,386 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс евро курс НБУ Курс гривны
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине