Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 18 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 12 копеек до 27,42 гривен за доллар, курс в покупке до 27,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,49 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 17 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,5250 - 27,5450 грн/доллар, евро 33,4401 - 33,4534 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4050 - 27,4250 грн/доллар, евро 33,4697 - 33,4941 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

аким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года - 27,386 гривен за доллар.