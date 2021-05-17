НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,44 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 18 мая установлен на таком уровне: 33,4449 гривен за евро (-0,0332 грн). При этом курс евро на 17 мая составляет 33,4781 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,44 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 27,555 гривен за 1 доллар (-0,0592 грн). При этом курс доллара на 17 мая составляет 27,6142 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8,5 месяцев. Ниже курс был только 31 августа 2020 года - 27,4759 гривен за доллар.