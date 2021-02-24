НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,92 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 25 февраля установлен на таком уровне: 33,9289 гривен за евро (+0,0459 грн). При этом курс евро на 24 февраля составляет 33,883 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,92 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,90 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 27,9492 гривен за 1 доллар (+0,0516 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет: 27,8976 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения накануне.