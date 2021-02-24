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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 17:29
НБУ підвищив офіційний курс євро Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,92 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 лютого встановлено на такому рівні: 33,9289 гривень за євро (+0,0459 грн). При цьому курс євро на 24 лютого становить 33,883 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,92 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,90 грн за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння напередодні.

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