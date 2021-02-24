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Доллар дорожает: НБУ установил курс на 25 февраля

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 16:34
Доллар дорожает: НБУ установил курс на 25 февраля Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 27,9492 гривен за 1 доллар (+0,0516 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет: 27,8976 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 25 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения накануне.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 25 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке в продаже 23 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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