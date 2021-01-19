НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,15 гривен за евро. Это менее чем на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 января установлен на таком уровне: 34,1555 гривен за евро (+0,1397 грн). При этом курс евро на 19 января составляет 34,0158 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,14 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,07 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 28,1544 гривен за 1 доллар (-0,0382 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,1926 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.