Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,14 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1169 - 34,1411 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Отметим, 18 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2300 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,0764 - 34,1126 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 28,1544 гривен за 1 доллар (-0,0382 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,1926 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.