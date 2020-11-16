НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,24 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 ноября установлен на таком уровне: 33,2410 гривен за евро (+0,0292 грн). При этом курс евро на 16 ноября составляет 33,2118 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,25 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 ноября установлен на таком уровне: 28,1120 гривен за 1 доллар (-0,0038 грн). При этом курс доллара на 16 ноября составляет 28,1158 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается второй день после того, как он рос в течение трех дней подряд.