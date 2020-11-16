Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 28,10 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 16 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,27 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1150 - 28,1300 грн/доллар, евро 33,2544 - 33,2721 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Отметим, 13 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1100 - 28,1250 грн/доллар, евро 33,2203 - 33,2325 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 ноября установлен на таком уровне: 28,1120 гривен за 1 доллар (-0,0038 грн). При этом курс доллара на 16 ноября составляет 28,1158 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается второй день после того, как он рос в течение трех дней подряд.