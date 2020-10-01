НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,32 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 октября установлен на таком уровне: 33,3282 гривен за евро (+0,1639 грн). При этом курс евро на 1 октября составляет 33,1643 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 33,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,26 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.