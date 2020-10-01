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НБУ підвищив офіційний курс євро

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 17:59
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,32 гривень за євро. Це на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3282 гривень за євро (+0,1639 грн). При цьому курс євро на 1 жовтня становить 33,1643 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 33,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,26 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.

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