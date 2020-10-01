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Курс доллара возобновил рост на межбанке

Киев, Четверг 01 октября 2020 17:31
Курс доллара возобновил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,35 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 1 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 33,27 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,2626 - 33,2774 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,3400

28,3550

EUR/UAH

33,2626

33,2774

RUB/UAH

0,3660

0,3663

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Отметим, 30 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2800 - 28,3000 грн/доллар, евро 33,0762 - 33,0968 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.

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