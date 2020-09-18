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НБУ повысил официальный курс евро

Киев, Пятница 18 сентября 2020 17:35
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта стоит дороже 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,34 гривен за евро. Это на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 сентября установлен на таком уровне: 33,3456 гривен за евро (+0,1712 грн). При этом курс евро на 18 сентября составляет 33,1744 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро вырос на 13 копеек до 33,36 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,33 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 сентября установлен на таком уровне: 28,1718 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 18 сентября составляет 28,1127 гривен за 1 доллар.

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