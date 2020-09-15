Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дорожать

Курс доллара на межбанке в продаже 15 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 28,11 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,34 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0950 - 28,1150 грн/доллар, евро 33,3206 - 33,3415 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0950 28,1150 EUR/UAH 33,3206 33,3415 RUB/UAH 0,3737 0,3741

Отметим, 14 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 33,2374 - 33,2556 грн/евро, российский рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 28,0556 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 28,0003 гривен за 1 доллар.