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НБУ повысил официальный курс евро

Киев, Вторник 18 августа 2020 17:50
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,49 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 августа установлен на таком уровне: 32,4973 гривен за евро (+0,1232 грн). При этом курс евро на 18 августа составляет 32,3741 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 18 августа 2020 года, в обменных пунктах снизился на 4 копейки до 32,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,00 - 17 августа), продажи - 32,45 (32,49 - 17 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 32,63 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,61 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 27,2297 гривен за 1 доллар (-0,0764 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 27,3061 гривен за 1 доллар.

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