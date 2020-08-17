НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,37 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 августа установлен на таком уровне: 32,3741 гривен за евро (+0,0659 грн). При этом курс евро на 17 августа составляет 32,3082 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 17 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 4 копейки до 32,49 гривен за евро. редний курс покупки евро составляет 32,00 (31,98 - 14 августа), продажи - 32,49 (32,45 - 14 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,36 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,33 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 27,3061 гривен за 1 доллар (-0,0413 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 27,3474 гривен за 1 доллар.