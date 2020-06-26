НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,95 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 июня установлен на таком уровне: 29,9500 гривен за евро (+0,0378 грн). При этом курс евро на 26 июня составляет 29,9122 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 26 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 6 копеек до 30,04 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,63 (29,67 - 25 июня), продажи - 30,04 (30,12 - 25 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже в продаже снизился на 5 копеек до 29,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,91 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 26,6922 гривен за 1 доллар (-0,008 грн). При этом курс доллара на 26 июня составляет 26,7002 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус