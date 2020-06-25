НБУ опустил официальный курс евро ниже 30 гривен

Фото: единая европейская валюта (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подешевела 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,91 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 июня установлен на таком уровне: 29,9122 гривен за евро (-0,1553 грн). При этом курс евро на 25 июня составляет 30,0675 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 25 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 5 копеек до 30,12 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,67 (29,72 - 24 июня), продажи - 30,12 (30,17 - 24 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,99 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,97 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 26,7002 гривен за 1 доллар (+0,0493 грн). При этом курс доллара на 25 июня составляет 26,6509 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус