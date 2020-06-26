НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до отметки 26,69 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 26,6922 гривен за 1 доллар (-0,008 грн). При этом курс доллара на 26 июня составляет 26,7002 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,94 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 июня справочный курс на уровне 26,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 25 июня (26,70 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,80 гривен за доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до 30,04 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,59 - 25 июня), продажи - 26,80 (26,81 - 25 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,63 (29,67 - 25 июня), продажи - 30,04 (30,12 - 25 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,44 - 25 июня), продажи 3,87 (3,87 - 25 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус