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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Економіка     26.06.2020 - 17:55
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,95 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 червня встановлено на такому рівні: 29,9500 гривень за євро (+0,0378 грн). При цьому курс євро на 26 червня становить 29,9122 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 26 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,63 (29,67 - 25 червня), продажу - 30,04 (30,12 - 25 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро в продаж у продажу знизився на 5 копійок до 29,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,91 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 червня встановлено на такому рівні: 26,6922 гривень за 1 долар (-0,008 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,7002 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
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