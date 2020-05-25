НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,31 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 мая установлен на таком уровне: 29,3157 гривен за евро (+0,1481 грн). При этом курс евро на 25 мая составляет 29,1676 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 25 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 3 копейки до 29,37 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,91 - 22 мая), продажи - 29,37 (29,40 - 22 мая) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,28 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,26 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 26,8742 гривен за 1 доллар (+0,1186 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 26,7556 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус