НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,31 гривень за євро. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 травня встановлено на такому рівні: 29,3157 гривень за євро (+0,1481 грн). При цьому курс євро на 25 травня становить 29,1676 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 25 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 3 копійки до 29,37 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,91 - 22 травня), продажу - 29,37 (29,40 - 22 травня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,28 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,26 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 26,8742 гривень за 1 долар (+0,1186 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 26,7556 гривень за 1 долар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус