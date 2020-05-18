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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Економіка     18.05.2020 - 17:25
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,79 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 травня встановлено на такому рівні: 28,7910 гривень за євро (+0,0233 грн). При цьому курс євро на 18 травня становить 28,7677 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 9 копійок до 28,91 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 28,87 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,85 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,50 (28,54 - 15 травня), продажу - 28,91 (29,00 - 15 травня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 26,5710 гривень за 1 долар (-0,0670 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 26,6380 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України курс НБУКурс гривніКурс євро
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