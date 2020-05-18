НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,79 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 травня встановлено на такому рівні: 28,7910 гривень за євро (+0,0233 грн). При цьому курс євро на 18 травня становить 28,7677 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 9 копійок до 28,91 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 28,87 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,85 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,50 (28,54 - 15 травня), продажу - 28,91 (29,00 - 15 травня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 26,5710 гривень за 1 долар (-0,0670 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 26,6380 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус