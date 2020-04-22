Медленный рост: что происходит с курсом доллара 22 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 29,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,02 - 21 апреля), продажи - 27,43 (27,40 - 21 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,12 (29,03 - 21 апреля), продажи - 29,68 (29,66 - 21 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,19 - 21 апреля), продажи 3,63 (3,68 - 21 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 22 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 29,47 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 апреля справочный курс на уровне 27,08 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 апреля (27,09 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне: доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Напомним, согласно прогнозу консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.