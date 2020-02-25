НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,60 гривен за евро, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 февраля установлен на таком уровне: 26,6035 гривен за евро (+0,0926 грн). При этом курс евро на 25 февраля составляет 26,5109 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 25 февраля 2020 года, на наличном рынке вырос на 8 копеек до 26,64 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,24 - 24 февраля), продажи - 26,64 (26,56 - 24 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 2 копеек до 26,61 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,58 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 24,5307 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет 24,4995 гривен за 1 доллар.