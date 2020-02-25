НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,60 гривень за євро, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 лютого встановлено на такому рівні: 26,6035 гривень за євро (+0,0926 грн). При цьому курс євро на 25 лютого становить 26,5109 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого 2020 року, на готівковому ринку виріс на 8 копійок до 26,64 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,24 - 24 лютого), продажу - 26,64 (26,56 - 24 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 2 копійок до 26,61 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,58 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 24,5307 гривень за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить 24,4995 гривень за 1 долар.