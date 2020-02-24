НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,51 гривен за евро, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 февраля установлен на таком уровне: 26,5109 гривен за евро (+0,098 грн). При этом курс евро на 24 февраля составляет 26,4129 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 февраля 2020 года, на наличном рынке вырос на 3 копейки до 26,56 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 21 февраля), продажи - 26,56 (26,53 - 21 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 26,59 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 26,57 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 24,4995 гривен за 1 доллар (+0,0465 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет 24,4530 гривен за 1 доллар.