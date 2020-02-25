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Курс доллара продолжает расти

Новости » Финансы     25.02.2020 - 13:28
Курс доллара продолжает расти
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,64 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,29 - 24 февраля), продажи - 24,52 (24,49 - 24 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,24 - 24 февраля), продажи - 26,64 (26,56 - 24 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 24 февраля), продажи 3,83 (3,86 - 24 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,35 - 24,55 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара продолжает расти

Межбанк

Напомним, 25 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,65 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 февраля (24,49 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-24 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов, что на 40,5 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Аналитики ожидают в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.

Межбанк открылся ростом курса доллара НБУ на 25 февраля повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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