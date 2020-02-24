НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,51 гривен за евро, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 февраля установлен на таком уровне: 26,5109 гривен за евро (+0,098 грн). При этом курс евро на 24 февраля составляет 26,4129 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 февраля 2020 года, на наличном рынке вырос на 3 копейки до 26,56 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 21 февраля), продажи - 26,56 (26,53 - 21 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 26,59 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 26,57 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 24,4995 гривен за 1 доллар (+0,0465 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет 24,4530 гривен за 1 доллар.