Курс доллара немного вырос

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,56 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,27 - 21 февраля), продажи - 24,49 (24,49 - 21 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 21 февраля), продажи - 26,56 (26,53 - 21 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,52 - 21 февраля), продажи 3,86 (3,87 - 21 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,30 - 24,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 24 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,51 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 февраля (24,45 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов, что на 40,5 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Аналитики ожидают в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.