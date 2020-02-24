НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,51 гривень за євро, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 лютого встановлено на такому рівні: 26,5109 гривень за євро (+0,098 грн). При цьому курс євро на 24 лютого становить 26,4129 гривень за євро.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2020 року, на готівковому ринку виріс на 3 копійки до 26,56 гривень за євро. Середній курс покупки євро складає 26,24 (26,20 - 21 лютого), продажу - 26,56 (26,53 - 21 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу виріс на 8 копійок до 26,59 гривень за євро .. Курс в покупці становить 26,57 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 24,4995 гривень за 1 долар (+0,0465 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить 24,4530 гривень за 1 долар.