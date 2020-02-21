НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,41 гривен за евро, что на 1 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 февраля установлен на таком уровне: 26,4129 ривен за евро (-0,0120 грн). При этом курс евро на 21 февраля составляет 26,4249 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 2 копейки до 26,53 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,19 - 20 февраля), продажи - 26,53 (26,55 - 20 февраля) грн за евро

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,49 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,45 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 24,4530 гривен за 1 доллар (-0,0247 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет 24,4777 гривен за 1 доллар.