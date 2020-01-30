НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2019 года установил курс евро на уровне 27,47 гривен за евро, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 января установлен на таком уровне: 27,4751 гривен за евро (+0,1498 грн). При этом курс евро на 30 января составляет 27,3253 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 30 января 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 17 копеек до 27,61 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,17 (27,04 - 29 января), продажи - 27,61 (27,44 - 29 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,41 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,91 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 24,9196 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 января составляет 24,8491 гривен за 1 доллар.