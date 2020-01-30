НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 27,47 гривень за євро, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 січня встановлено на такому рівні: 27,4751 гривень за євро (+0,1498 грн). При цьому курс євро на 30 січня становить 27,3253 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 17 копійок до 27,61 грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,17 (27,04 - 29 січня), продажу - 27,61 (27,44 - 29 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 27,45 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,41 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,91 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 24,9196 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 січня становить 24,8491 гривень за 1 долар.