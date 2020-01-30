Курс доллара прекратил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 30 января 2020 года снизился на 1 копейку до 24,90 гривен за доллар, курс в покупке до 24,86 гривен за доллар. Курс евро вырос на 6 копеек до 27,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,4106 - 27,4522 грн/евро, российский рубль 0,3930 - 0,3938 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8600 24,9000 EUR/UAH 27,4106 27,4522 RUB/UAH 0,3930 0,3938

Напомним, 29 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8800 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,3605 - 27,3910 грн/евро, российский рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 30 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 27,61 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,82 (24,68 - 29 января), продажи - 25,05 (24,91 - 29 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,17 (27,04 - 29 января), продажи - 27,61 (27,44 - 29 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,66 (3,64 - 29 января), продажи 3,99 (3,98 - 29 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,91 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 24,9196 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 января составляет 24,8491 гривен за 1 доллар.