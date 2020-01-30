Курс доллара поднялся до 25 гривен

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 15 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 27,61 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,82 (24,68 - 29 января), продажи - 25,05 (24,91 - 29 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,17 (27,04 - 29 января), продажи - 27,61 (27,44 - 29 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,66 (3,64 - 29 января), продажи 3,99 (3,98 - 29 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 30 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,52 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 января справочный курс на уровне 24,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 29 января (24,83 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.