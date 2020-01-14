НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,68 гривен за евро, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 января установлен на таком уровне: 26,6889 гривен за евро (+0,0684 грн). При этом курс евро на 14 января составляет 26,6205 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 января 2020 года, на наличном рынке вырос на 15 копеек до 26,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,40 (26,28 - 13 января), продажи - 26,86 (26,71 - 13 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,65 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,02 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 24,0257 гривен за 1 доллар (+0,0982 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет 23,9275 гривен за 1 доллар.