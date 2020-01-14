НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,68 гривень за євро, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 січня встановлено на такому рівні: 26,6889 гривень за євро (+0,0684 грн). При цьому курс євро на 14 січня становить 26,6205 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня 2020 року, на готівковому ринку зріс на 15 копійок до 26,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,40 (26,28 - 13 січня), продажу - 26,86 (26,71 - 13 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 26,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,65 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,02 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 24,0257 гривень за 1 долар (+0,0982 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить 23,9275 гривень за 1 долар.